Elezioni Usa, il riconteggio non salva Trump: battuto da 12mila voti (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Joe Biden è stato dichiarato vincitore in Georgia anche dopo il riconteggio manuale delle schede. Lo ha annunciato il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, aggiungendo che non sono state trovate evidenze di frodi o irregolarità nello spoglio, come riporta l'emittente Cnn. Biden ha confermato la sua vittoria in uno Stato in cui il candidato democratico alla presidenza non otteneva un successo dal 1992, con uno scarto di 12.284 voti su 5 milioni di schede. La Georgia ha tempo fino a venerdì per certificare il risultato del voto. L'ufficio di Raffensperger ha spiegato che, poiché il margine di vittoria di Biden è inferiore allo 0,5 per cento, il comitato di Donald Trump può chiedere un altro riconteggio dopo che i risultati saranno certificati.

