Elezioni Usa, Biden vince in Georgia anche dopo il riconteggio (Di venerdì 20 novembre 2020) A quasi un mese dall'Elezioni Usa, Trump continua a denunciare presunti brogli eppure il riconteggio conferma la vittoria di Biden in Georgia. Continua la battaglia di Donald Trump contro l'esito delle Elezioni Usa e la vittoria di Joe Biden. Infatti il tycoon ancora deve ammettere la sconfitta e quindi pronunciare il "concession speech", ossia il L'articolo proviene da Inews.it.

