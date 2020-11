Elezioni Usa, Biden: “Trump irresponsabile”. Georgia conferma la vittoria. Il video (Di venerdì 20 novembre 2020) Elezioni Usa, Biden: “Trump irresponsabile”. Georgia conferma la vittoria Roma, 20 nov. (askanews) – Il presidente eletto degli Usa, Joe Biden, ha annunciato che si impegnerà a rientrare nell’Organizzazione mondiale della sanità e negli accordi per il clima di Parigi. Mentre su Donald Trump, che rifiuta di “concedere” la vittoria e tenta un’ultima disperata battaglia legale, ha detto: “Credo che stiamo assistendo a un’incredibile irresponsabilità. Messaggi incredibilmente dannosi inviati al resto del mondo sul funzionamento della democrazia”. Intanto il riconteggio a mano dei voti in Georgia ha confermato la vittoria di Joe Biden. E Trump ha due giorni per presentare ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020)Usa,laRoma, 20 nov. (askanews) – Il presidente eletto degli Usa, Joe, ha annunciato che si impegnerà a rientrare nell’Organizzazione mondiale della sanità e negli accordi per il clima di Parigi. Mentre su Donald Trump, che rifiuta di “concedere” lae tenta un’ultima disperata battaglia legale, ha detto: “Credo che stiamo assistendo a un’incredibile irresponsabilità. Messaggi incredibilmente dannosi inviati al resto del mondo sul funzionamento della democrazia”. Intanto il riconteggio a mano dei voti inhato ladi Joe. E Trump ha due giorni per presentare ...

