Elettra Lamborghini, scarpe da numero uno. Le hanno notate tutti: cosa sono e il prezzo da star (Di venerdì 20 novembre 2020) Nonostante il 2020 non abbia rappresentato un bel periodo, per Elettra Lamborghini sarà sempre ricordato come un capitolo speciale della sua vita. Forse il più felice. Oltre al costante avanzare del suo successo musicale, la regina del twerk in fine estate è anche convolata a nozze con la sua anima gemella: il remixer olandese di origini surinamesi Nick van de Wall, in arte Afrojack. Purtroppo le sua lussuosa e spensierata luna di miele è stata drasticamente rovinata dalla morte della sua adorata cavalla: soffriva di coliche ed è morta durante un'operazione con la quale speravano di poterla salvare. Per chi non lo sapesse Elettra Lamborghini è una cavallerizza nata. Dopo il matrimonio l'ereditiera si sta mostrando con molta più classe e sobrietà, basti pensare all'outfit indossato al Maurizio Costanzo Show di ...

