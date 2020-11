Egitto, arrestato il direttore della Ong di Patrick Zaki (Di venerdì 20 novembre 2020) Custodia cautelare di quindici giorni in Egitto per Gasser Abdel Razek, direttore dell’Ong per cui lavorava Patrick Zaki La Procura per la Sicurezza dello Stato d’Egitto ha disposto una custodia cautelare in carcere di 15 giorni per Gasser Abdel Razek, dirigente dell’ong per cui lavorava Patrick Zaki. Razek è il terzo membro dell’Egyptian Initiative che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Custodia cautelare di quindici giorni inper Gasser Abdel Razek,dell’Ong per cui lavoravaLa Procura per la Sicurezza dello Stato d’ha disposto una custodia cautelare in carcere di 15 giorni per Gasser Abdel Razek, dirigente dell’ong per cui lavorava. Razek è il terzo membro dell’Egyptian Initiative che L'articolo proviene da Inews.it.

