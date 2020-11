Effetto “The Crown”, Carlo e Camilla sempre meno popolari (Di venerdì 20 novembre 2020) Carlo e Camilla, una storia lunga 40 anni sfoglia la gallery L’“Effetto The Crown” si sta facendo sentire a corte. Il ritratto della tumultuosa unione di Carlo e Diana, emerso nella quarta serie della fiction di Netflix – incluso un resoconto poco gratificante dell’affair con Camilla – sta mettendo alle strette Buckingham Palace. E i collaboratori della regina Elisabetta non possono non preoccuparsi dell’emergenza improvvisa e delle evidenti ripercussioni sull’immagine pubblica del principe del Galles e della moglie ... Leggi su iodonna (Di venerdì 20 novembre 2020), una storia lunga 40 anni sfoglia la gallery L’“Thesi sta facendo sentire a corte. Il ritratto della tumultuosa unione die Diana, emerso nella quarta serie della fiction di Netflix – incluso un resoconto poco gratificante dell’affair con– sta mettendo alle strette Buckingham Palace. E i collaboratori della regina Elisabetta non possono non preoccuparsi dell’emergenza improvvisa e delle evidenti ripercussioni sull’immagine pubblica del principe del Galles e della moglie ...

