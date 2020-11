“Ecco cosa farei con Gemma”. UeD, il trono over prende una strana piega. Mister fisico vuota il sacco (Di venerdì 20 novembre 2020) Michele Dentice è uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne. Il suo fascino e la sua bellezza hanno fatto sì che molte donne fossero interessate a lui. Una su tutte Roberta Di Padua. I due hanno iniziato a frequentarsi e sembrava che si fosse instaurato un feeling speciale. Poi però sono emerse le prime differenze caratteriali che li hanno fatti litigare più di una volta fuori e dentro lo studio del trono over di Uomini e Donne. Dentice è un personal trainer e in una intervista rilasciata al magazine Nuovo ha parlato del suo rapporto con Roberta. Ha confermato di essere attratto da lei, ma “Mi ha incuriosito, anche se la situazione tra noi non è facile perché abbiamo divergenze di carattere…Non posso seguire solo gli ormoni, devo fare scelte ponderate…”. Inoltre Michele si è dichiarato aperto ad altre conoscenze, oltre quella con Roberta. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Michele Dentice è uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne. Il suo fascino e la sua bellezza hanno fatto sì che molte donne fossero interessate a lui. Una su tutte Roberta Di Padua. I due hanno iniziato a frequentarsi e sembrava che si fosse instaurato un feeling speciale. Poi però sono emerse le prime differenze caratteriali che li hanno fatti litigare più di una volta fuori e dentro lo studio deldi Uomini e Donne. Dentice è un personal trainer e in una intervista rilasciata al magazine Nuovo ha parlato del suo rapporto con Roberta. Ha confermato di essere attratto da lei, ma “Mi ha incuriosito, anche se la situazione tra noi non è facile perché abbiamo divergenze di carattere…Non posso seguire solo gli ormoni, devo fare scelte ponderate…”. Inoltre Michele si è dichiarato aperto ad altre conoscenze, oltre quella con Roberta. ...

redazioneiene : “Mi viene da dire: teneteli a casa i malati, almeno muoiono con qualcuno vicino e non da soli”: ecco cosa hanno rac… - lucatremolada : Criteri diversi per definire chi è ricoverato, dati incerti sul totale dei posti disponibili. E nessuna informazion… - sbonaccini : #CORONAVIRUS Nuova ordinanza regionale: dal 14 novembre, in Emilia-Romagna ulteriori misure restrittive per evitare… - BucapSpa : Sanità digitale: le novità sui servizi. Ecco cosa sapere: - RiccardoValoti : @4n1mo51t1som1n4 aaaah ecco, a proposito, si potrebbe suggerire a qualche coglione di andare in certo posti a sparl… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco cosa Dai bilanci alle performance gestionali: ecco le imprese italiane d'eccellenza Fortune Italia