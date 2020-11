E’ SCONTRO APERTO DENTRO IL PD | BASE RIFORMISTA ACCUSA DI SCORRETTEZZA IL SEGRETARIO VENUTI

Leggi su tvio

(Di venerdì 20 novembre 2020) In un momento così delicato per il paese e per la nostra provincia, colpita in modo grave dal coronavirus e da una gestione deficitaria della sanità, l’appello del Pd siciliano a fare rete e ad aprire i circoli all’ascolto è più che mai condivisibile. E pensando proprio ai tanti temi che andrebbero trattati e alle... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.