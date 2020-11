"È quello il suo ruolo naturale". Berlusconi provoca Salvini: centrodestra e Italia, "quando succederà" (Di venerdì 20 novembre 2020) “Il mio obiettivo è riportare tra due anni Forza Italia al suo ruolo naturale di primo partito del centrodestra e del Paese”. Così Silvio Berlusconi ha parlato durante una videochiamata con i dirigenti del partito e i coordinatori delle grandi città che andranno al voto in primavera. “Occorre molto lavoro, occorre rinnovarci”, è la sfida lanciata dal Cav che continua quindi a punzecchiare Matteo Salvini. La previsione dell'ex premier sembra quantomeno ardita: è vero che Fi è una componente molto importante del centrodestra, dato che senza il suo 6-7% sarebbe più difficile per Lega e Fdi arrivare al governo, ma pensare che possa tornare ai fasti di un tempo, tra l'altro nell'arco di due anni, sembra davvero troppo. Ma intanto il Cav ha illustrato il suo manifesto ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) “Il mio obiettivo è riportare tra due anni Forzaal suodi primo partito dele del Paese”. Così Silvioha parlato durante una videochiamata con i dirigenti del partito e i coordinatori delle grandi città che andranno al voto in primavera. “Occorre molto lavoro, occorre rinnovarci”, è la sfida lanciata dal Cav che continua quindi a punzecchiare Matteo. La previsione dell'ex premier sembra quantomeno ardita: è vero che Fi è una componente molto importante del, dato che senza il suo 6-7% sarebbe più difficile per Lega e Fdi arrivare al governo, ma pensare che possa tornare ai fasti di un tempo, tra l'altro nell'arco di due anni, sembra davvero troppo. Ma intanto il Cav ha illustrato il suo manifesto ai ...

Ultime Notizie dalla rete : quello suo Ecco il presunto design di POCO M3 e le probabili feature di MOTO G Play (2021) TuttoAndroid.net Il mistero di Leonardo che affascina

L’annuncio del ritrovamento di un disegno a sanguigna del maestro apre il dibattito anche sull’attribuzione del Salvator Mundi. Il team Bonelli Erede interviene sulle problematiche legali ...

Quelli che lanciano la sfida al lockdown: "Smettiamola di piangerci addosso"

Due imprenditori hanno aperto un nuovo negozio di accessori tessili in centro, poco più in là due fratelli fiorai si sono trasferiti ingrandendo il locale: ...

