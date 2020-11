È morto Piero Filotico: è stato contagiato dopo l’arrivo in ospedale (Di venerdì 20 novembre 2020) Piero Filotico era un noto pubblicitario, scrittore e filantropo. Si era recato in ospedale dopo un incidente stradale. È stato contagiato dopo il ricovero e solo allora le sue condizioni si sono aggravate. La sorte ha portato via un personaggio particolarmente amato a Roma e dintorni, soprattutto per la sua sapienza. Stiamo parlando di Piero L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 20 novembre 2020)era un noto pubblicitario, scrittore e filantropo. Si era recato inun incidente stradale. Èil ricovero e solo allora le sue condizioni si sono aggravate. La sorte ha portato via un personaggio particolarmente amato a Roma e dintorni, soprattutto per la sua sapienza. Stiamo parlando diL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : morto Piero Covid, entra in ospedale per un incidente e viene contagiato: muore Piero Filotico, pubblicitario, scrittore e filantropo Il Messaggero Se Dio è buono, non è onnipotente o viceversa: l’attualità del marcionismo

Covid, morto Piero Filotico, ex direttore della Piemme, scrittore, filantropo, i familiari: «Contagiato in ospedale»

Un'altra morte in solitudine ai tempi del Covid anche se circondato dalle cure dei sanitari. «È pazzesco che si entri in ospedale non per guarire ma per morire - sottolineano gli amici - non vogliamo ...

