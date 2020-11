Dzeko | tampone ancora positivo Salta Roma-Parma

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 20 novembre 2020) Niente da fare per Edin. L'attaccante bosniaco, dopo esatti 14 giorni di positività al Covid, non èriuscito ad avere ilnegativo che lo reputerebbe guarito. La, quindi, deverimandare il suo recupero. Dopo l'ultimoeffettuato ieri, l'attaccante giallorosso è risultatoal Covid-19 e quindi salterà sicuramente la gara con il, visto che non ci sarebbe il tempo tecnico, qualora arrivasse una negatività, per fare le visite mediche e aggregarsi al gruppo. Fonseca spera di recuperarlo, a questo punto, per la gara di Europa League con il Cluj.