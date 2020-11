DualSense di PlayStation 5 è una potenziale rivoluzione per i giochi di guida - articolo (Di venerdì 20 novembre 2020) È per certi versi strano che la next-gen sia arrivata senza quel punto fermo del lancio, il gioco di guida first-party della situazione (anche se Dirt 5 in parte lo rappresenta con il suo divertente eccesso in salsa arcade), sebbene non ci sia di certo penuria di buoni giochi di guida da giocare su Xbox Series X e PlayStation 5. In realtà nel caso in cui vogliate qualcosa più orientato verso la simulazione, due dei migliori esempi visti su una console non sono solamente pronti ad aspettarvi, sono anche una visione decisamente migliore rispetto alla versione precedente, con una che dimostra il fantastico potenziale del DualSense. WRC 9 e Assetto Corsa Competizione sono disponibili sia per le nuove console Xbox che per PlayStation 5 con WRC 9 che trae beneficio da delle ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) È per certi versi strano che la next-gen sia arrivata senza quel punto fermo del lancio, il gioco difirst-party della situazione (anche se Dirt 5 in parte lo rappresenta con il suo divertente eccesso in salsa arcade), sebbene non ci sia di certo penuria di buonidida giocare su Xbox Series X e5. In realtà nel caso in cui vogliate qualcosa più orientato verso la simulazione, due dei migliori esempi visti su una console non sono solamente pronti ad aspettarvi, sono anche una visione decisamente migliore rispetto alla versione precedente, con una che dimostra il fantasticodel. WRC 9 e Assetto Corsa Competizione sono disponibili sia per le nuove console Xbox che per5 con WRC 9 che trae beneficio da delle ...

