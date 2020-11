Donnarumma vicino al rinnovo con il Milan, tutti i dettagli (Di venerdì 20 novembre 2020) Secondo Sky Sport, Gianluigi Donnarumma sarebbe sempre più vicino al rinnovo del proprio contratto con il Milan per altri 3-4 anni. Il portiere rossonero infatti è in scadenza a giugno 2021 e per forza di cose dovrà il suo procuratore Mino Raiola dovrà trovare una soluzione a breve termine. Donnarumma vicino al rinnovo con il L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Secondo Sky Sport, Gianluigisarebbe sempre piùaldel proprio contratto con ilper altri 3-4 anni. Il portiere rossonero infatti è in scadenza a giugno 2021 e per forza di cose dovrà il suo procuratore Mino Raiola dovrà trovare una soluzione a breve termine.alcon il L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

infoitsport : Donnarumma vicino al Napoli quando era un ragazzino: il retroscena - 28Esmeralda28 : Che bellino @Florenzi mio vicino al gigante giggione donnarumma ???? Vai che ti avvii a diventare il leader di quest… - 28Esmeralda28 : Che bellino @Florenzi mio ???? vicino a giggione donnarumma ?? Vai Ale, ti avvii ad esser leader di questa Nazionale #nationleague - Paolofsarno : @tancredipalmeri Comunque campioni come Maldini, Costacurta, Baggio (tutti e due) etc non ci sono da tempi. Potrei… - infoitsport : Rinnovo Donnarumma: vicino anche l’accordo con Antonio -