Donadoni | «Milan primo? Sono sorpreso fino a un certo punto Su Ibra…»

(Di venerdì 20 novembre 2020) Robertoha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le dichiarazioni dell’ex tecnico del Bologna Robertoha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni sule sulla stagione rossonera.– «a un. Ilha trovato una sua dimensione, in questi mesi ha ritrovato convinzione nei propri mezzi. Questo ha fatto la differenza. Con la Juve che fatica, nel campionato si aprono spazi. Non c’è l’idea di avere una squadra superiore a tutte. E’ una sensazione che può liberare energie e avvantaggia le sfidanti». GATTUSO ALLENATORE – «Uno che trasmette idee e il suo modo di essere. Ha fatto un percorso, e? cresciuto molto. ...

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan ed allenatore del Napoli, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Il primo posto del Milan mi sorprende fino a un certo punto. Ha trovato una ...Donadoni, una lunga intervista alla Gazzetta nella quale esprime il proprio pensiero in merito ai punti centrali della squadra di Pioli ...