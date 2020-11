Domenica 22, ore 12:55 all’Ippodromo Capannelle ultima domenica di galoppo di novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) domenica 22 novembre. ultima domenica di altissima valenza tecnica alle Capannelle. Il gran congedo segna anche la chiusura del novembre al galoppo che ha vissuto il suo momento di massimo prestigio con la giornata del Roma Champions Day, cui ha fatto seguito il sabato imperniato sulla disputa del Criterium Femminile, del Rumon e del Capannelle. In attesa di un altro pomeriggio molto interessante, l’All Weather Christmas Day, con ottime dotazioni ovviamente sulla pista “all weather” e nell’imminenza del Natale. Durante tutti i mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 (possibili 14 giornate complessive) sarà solo la pista “all weather” ad animare l’attività, mentre da inizio marzo (con l’augurio che tutto proceda ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020)22di altissima valenza tecnica alle. Il gran congedo segna anche la chiusura delalche ha vissuto il suo momento di massimo prestigio con la giornata del Roma Champions Day, cui ha fatto seguito il sabato imperniato sulla disputa del Criterium Femminile, del Rumon e del. In attesa di un altro pomeriggio molto interessante, l’All Weather Christmas Day, con ottime dotazioni ovviamente sulla pista “all weather” e nell’imminenza del Natale. Durante tutti i mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 (possibili 14 giornate complessive) sarà solo la pista “all weather” ad animare l’attività, mentre da inizio marzo (con l’augurio che tutto proceda ...

La sfida tra Carpegna Prosciutto Pesaro ed UNAHOTELS Reggio Emilia di domenica 22 novembre è stata posticipata alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD ed Eurosport Player.

Prato, nuovi parroci all'Ascensione, San Giuseppe e Usella

Il vescovo Giovanni Nerbini ha nominato don Alessandro Nucci parroco dell’Ascensione al Pino in via Galcianese. Il sacerdote sostituisce padre Roberto Bellato dopo che i Frati minori hanno deciso di c ...

La sfida tra Carpegna Prosciutto Pesaro ed UNAHOTELS Reggio Emilia di domenica 22 novembre è stata posticipata alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD ed Eurosport Player.