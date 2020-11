Doc-Nelle tue mani è il ‘caso’ televisivo dell’anno Ecco cosa ha scritto Luca Argentero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) “Sono emozionato nel vedere il finale, non l’ho ancora visto. È sempre triste quando le cose finiscono. Ma torneremo! Grazie a tutti dal profondo del cuore. È stato un viaggio bellissimo che spero riprenderemo presto… “Io ci sono”…voi?“, ha commentato suoi socialsalutando il pubblico di “Doc-tue“. La fiction di Rai1 prodotta da Lux Vide è diventata il casoconquistando la critica ma soprattutto il pubblico, incollando allo schermo per il gran finale ben 8.510.000 telespettatori con il 30.9% di share, numeri appartenenti ad altre epoche televisive. Si è concluso il primo capitolo, iniziato lo scorso marzo con i primi quattro episodi e la messa in onda interrotta causa Covid, proseguito con il ritorno in autunno e la formula di un solo ...