Dl Ristori, da oggi fino al 15 gennaio è possibile inviare le domande: ecco come (Di venerdì 20 novembre 2020) A partire da oggi fino al 15 gennaio 2021 sarà possibile inviare le domande per ottenere i contributi del decreto Ristori e Ristori bis. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) A partire daal 152021 saràleper ottenere i contributi del decretobis. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, ...

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Il caos dei decreti ristori (tre, come il gioco delle tre carte) - MassimoSantoma2 : RT @Silvestroninews: #AIRITALY: crisi occupazionale da gestire. Ammortizzatore sociale speciale creato ad hoc scade a giugno 21. Serve inte… - Vivodisogniebas : RT @ultimenotizie: Da oggi, e fino al 15 gennaio 2021, è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai… - leggoit : Dl Ristori, da oggi fino al 15 gennaio è possibile inviare le domande: ecco come - CorriereQ : Agenzia delle Entrate: da oggi al via le nuove domande per i ristori -