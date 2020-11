Divieto di fumo all’aperto: una buona notizia, ma non spacciamola per misura anti-Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) C’è una nuova misura anti-Covid che imperversa nel Belpaese: il Divieto di fumo all’aperto. Da Benevento ad Aulla, da Massa Carrara a Cittadella, passando per Milano, le giunte comunali stanno predisponendo divieti di accendersi una sigaretta nelle aree del centro storico, nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici, degli istituti scolastici, nei parchi e via dicendo. Misure in alcuni casi già operative, in altri in via di implementazione, come a Milano, che sarà smoking free in alcuni punti nevralgici a partire da gennaio, per poi diventarlo completamente dal 2025. (foto: Oliver Helbig/EyeEm/Getty Images)“Con la scusa della sigaretta si sta senza mascherina”, hanno denunciato in coro i sindaci delle varie città interessate dai provvedimenti, spacciando dunque i divieti come il loro ... Leggi su wired (Di venerdì 20 novembre 2020) C’è una nuovache imperversa nel Belpaese: ildi. Da Benevento ad Aulla, da Massa Carrara a Cittadella, passando per Milano, le giunte comunali stanno predisponendo divieti di accendersi una sigaretta nelle aree del centro storico, nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici, degli istituti scolastici, nei parchi e via dicendo. Misure in alcuni casi già operative, in altri in via di implementazione, come a Milano, che sarà smoking free in alcuni punti nevralgici a partire da gennaio, per poi diventarlo completamente dal 2025. (foto: Oliver Helbig/EyeEm/Getty Images)“Con la scusa della sigaretta si sta senza mascherina”, hanno denunciato in coro i sindaci delle varie città interessate dai provvedimenti, spacciando dunque i divieti come il loro ...

