Divieto di cultura. L'amara chiusura di musei, teatri, biblioteche. (Di venerdì 20 novembre 2020) di Clemente Luciano. Con la seconda ondata del virus è ricominciata l'alluvione dei Dpcm. Nuove regole, altri divieti e obblighi. Obbligo, per esempio, di chiudere i servizi non essenziali. E "non essenziali", per il premier Conte, sono i luoghi della cultura: musei, teatri, biblioteche. Tutto chiuso, a tempo indeterminato. Questi luoghi, per questo governo rozzo

Ultime Notizie dalla rete : Divieto cultura Divieto di accesso alla cultura. L'amara chiusura forzata del Teatro Nuovo di Pisa Controradio I divieti sul traffico di animali selvatici hanno anche controindicazioni

le preferenze dei consumatori e le attitudini sociali e culturali nei confronti delle specie selvatiche. Per questo può essere difficile farsi un’idea delle possibili conseguenze di un divieto totale ...

“Appalti pilotati a Melilli”, revoca del divieto di dimora del sindaco che torna in carica

Il Tribunale collegiale di Siracusa ha revocato il divieto di dimora a Melilli del sindaco Giuseppe Carta che è tornato al lavoro. E', comunque, sotto processo.

