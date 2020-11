Diritti TV Serie A, si va verso il canale di Lega: i dettagli (Di venerdì 20 novembre 2020) verso la creazione di un canale di Lega Serie A per la trasmissione delle partite Giorni importanti per il calcio italiano, per quanto riguarda i Diritti TV. L’approvazione all’unanimità dell’assemblea di Lega Serie A all’entrata dei fondi nella giornata di ieri, apre a nuovi scenari per il calcio italiano. Ecco quelle che sono le possibili novità. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’idea della Lega è quella di creare un proprio canale ufficiale. L’obiettivo di questo canale sarebbe quello di aggredire direttamente il mercato senza intermediari, dal mercato degli abbonamenti (con un costo di 30 euro mensili per l’utente) a quello della pubblicità. Ma il core business dovrà essere ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)la creazione di undiA per la trasmissione delle partite Giorni importanti per il calcio italiano, per quanto riguarda iTV. L’approvazione all’unanimità dell’assemblea diA all’entrata dei fondi nella giornata di ieri, apre a nuovi scenari per il calcio italiano. Ecco quelle che sono le possibili novità. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’idea dellaè quella di creare un proprioufficiale. L’obiettivo di questosarebbe quello di aggredire direttamente il mercato senza intermediari, dal mercato degli abbonamenti (con un costo di 30 euro mensili per l’utente) a quello della pubblicità. Ma il core business dovrà essere ...

