DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: Zarco brilla in FP2 sul giro secco, lontanissimo Valentino Rossi (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15 La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport! 16.14 Grandissimo equilibrio con i primi 15 racchiusi in meno di 6 decimi. Allarmante il ritardo di Valentino Rossi, staccato di quasi 2? dalla vetta. 16.13 Di seguito la top10 di questa FP2: 1 5 J. Zarco 1:39.417 2 12 M. VIÑALES +0.119 3 41 A. ESPARGARO +0.228 4 20 F. QUARTARARO +0.275 5 33 B. BINDER +0.280 6 36 J. MIR +0.315 7 4 A. DOVIZIOSO +0.324 8 44 P. ESPARGARO +0.366 9 43 J. MILLER +0.403 10 21 F. MORBIDELLI +0.471 16.12 Guizzo finale di Dovizioso, che entra nella top10 in settima piazza con la Ducati. 10° Morbidelli, virtualmente ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport! 16.14 Grandissimo equilibrio con i primi 15 racchiusi in meno di 6 decimi. Allarmante il ritardo di, staccato di quasi 2? dalla vetta. 16.13 Di seguito la top10 di questa FP2: 1 5 J.1:39.417 2 12 M. VIÑALES +0.119 3 41 A. ESPARGARO +0.228 4 20 F. QUARTARARO +0.275 5 33 B. BINDER +0.280 6 36 J. MIR +0.315 7 4 A. DOVIZIOSO +0.324 8 44 P. ESPARGARO +0.366 9 43 J. MILLER +0.403 10 21 F. MORBIDELLI +0.471 16.12 Guizzo finale di Dovizioso, che entra nella top10 in settima piazza con la Ducati. 10° Morbidelli, virtualmente ...

SkySportMotoGP : A Portimao è il giorno delle libere: tutti gli aggiornamenti live dal venerdì del #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ?? Portimao, che pista pazzesca (-40’ ?? #FP1) ?? #MV12 comanda, i tempi si abbassano Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : ?? MIR È CAMPIONE DEL MONDO ?? ? Primo titolo MOTOGP per lo spagnolo ?????? IL MONDIALE 2020 È SUO? I risultati ?… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Spunta Zarco in vetta tra i top (?? #FP2) ? Aprilia si conferma, 18 piloti in un secondo? I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? Spunta Zarco in vetta tra i top (?? #FP2) ? Aprilia si conferma, 18 piloti in un secondo? I risultati ?… -