Dieci giorni di tregua per salvare lo shopping di Natale: il Governo studia il nuovo piano sulle chiusure (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Governo è al lavoro per studiare un piano in grado di "salvare" i consumi natalizi. Sul tavolo di tecnici ed esperti c'è l'idea di una finestra di Dieci giorni in cui interrompere le restrizioni e consentire lo shopping a ridosso di Natale. Il tutto è però rigidamente vincolato all'andamento della curva epidemiologica. I dati sono timidamente incoraggianti, con la parabola del contagio che non cresce più in modo esponenziale. E allora l'obiettivo è quello di tenere la stretta, con l'attuale modello "a semaforo", fino al 3 dicembre, data di scadenza del Dpcm in vigore. Molte regioni sono ancora in ballo e rischiano di finire nella zona rossa, come detto ieri dal ministro Francesco Boccia: fra queste certamente l'Abruzzo, che con il suo governatore ...

