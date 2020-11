"Dicono che Giuseppe Conte lo chiami così". Indiscreto-Minzolini, che imbarazzo per il premier: il nomignolo con cui si rivolge a Casalino (Di venerdì 20 novembre 2020) "Quanti tifosi per il fallimento del dialogo". Questo il titolo del retroscena vergato da Augusto Minzolini su Il Giornale, un pezzo sull'apertura di Silvio Berlusconi al governo. O meglio, un pezzo su chi rema contro qualsiasi intesa: non soltanto la Lega e Fratelli d'Italia, ma anche il M5s e Marco Travaglio, che guida l'offensiva anti-Cav dalle pagine del Fatto Quotidiano. E in questo retroscena, Minzolini "nasconde" un particolare curioso, spiazzante, un dettaglio che forse metterà un poco in imbarazzo il premier. Parlando di Travaglio, Minzolini definisce il giornalista "badante di Giuseppe Conte". Anzi, "uno dei due badanti". Perché l'altro sarebbe Rocco Casalino. Fin qui nulla di strano, niente che non avessimo già letto o ipotizzato. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) "Quanti tifosi per il fallimento del dialogo". Questo il titolo del retroscena vergato da Augustosu Il Giornale, un pezzo sull'apertura di Silvio Berlusconi al governo. O meglio, un pezzo su chi rema contro qualsiasi intesa: non soltanto la Lega e Fratelli d'Italia, ma anche il M5s e Marco Travaglio, che guida l'offensiva anti-Cav dalle pagine del Fatto Quotidiano. E in questo retroscena,"nasconde" un particolare curioso, spiazzante, un dettaglio che forse metterà un poco inil. Parlando di Travaglio,definisce il giornalista "badante di". Anzi, "uno dei due badanti". Perché l'altro sarebbe Rocco. Fin qui nulla di strano, niente che non avessimo già letto o ipotizzato. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Dicono che Soffrono per il Covid, ma dicono che non esiste: il negazionismo arriva in corsia L'HuffPost Gualtieri, in cdm di stasera nuovi ristori per 1,3-1,4 miliardi

(Teleborsa) - Sarà già il Consiglio dei ministri di stasera ad approvare un dl Ristori Ter da circa 1,3-1,4 miliardi di euro e un nuovo scostamento di bilancio, ha annunciato il ...

Coronavirus, scienziati spaccati sui vaccini. Viola: "E' sicuro", Crisanti: "Senza dati non lo farei"

In attesa che in Veneto arrivino le prime dosi del vaccino Pfizer, destinate a personale sanitario e anziani fragili, tra gli scienziati veneti si apre il dibattito. Due i fronti aperti: sicurezza ed ...

