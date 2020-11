Di Francesco | “Il calendario non aiuta | ho chiesto ai ragazzi di prepararla bene dal punto di vista psicologico”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 20 novembre 2020) Indella gara di domani contro la Juventus, il tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa. Queste alcune delle dichiarazioni di Eusebio Di: “Sono due elementi importanti, ma chi scenderà in campo avrà una grande opportunità, potrà dimostrare il suo valore in una partita che tutti vorrebbero giocare. Mi infastidisce solo non aver potuto preparare la gara come avrei voluto, con calciatori impegnati in una serie di partite con le Nazionali, che sono tornati all’ultimo momento o infortunati, come nel caso di Lykogiannis. Difficoltà che vivono tutte le squadre, non solo il Cagliari. I calendari andrebbero programmati in modo diverso. Facciamo di necessità virtù, qualche giocatore dovrà stringere i denti: in quali condizioni saranno, lo dirà il campo. Juventus? Ha cambiato allenatore, sta cercando di portare nuove idee e creare una ...