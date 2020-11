Di Battista | “Forza Italia con il Governo? Stare lontani dall’immoralità | è come il letame”

Leggi su dire

(Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – “Moltissimi esponenti del PD non si limitano al loro, proverbiale ed ipocrita silenzio di fronte a conclamati episodi di malaffare come quelli che travolgono, ciclicamente, Forza Italia. No, cercano in ogni modo di riabilitare il berlusconismo“. Lo scrive su facebook Alessandro Di Battista (M5s).