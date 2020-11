Di Battista: “Collaborazione con Forza Italia? Pd riabilita il berlusconismo, stare lontano dall’immoralità che è come il letame” (Di venerdì 20 novembre 2020) Forza Italia vuole collaborare col governo? Alessandro Di Battista non è d’accordo. E lo scrive senza mezzi termini. Dopo che Luigi Di Maio ha sbarrato la porta della maggioranza ai berlusconiani, l’ex deputato del Movimento 5 stelle interviene su facebook sullo stesso tema. E usa parole nette: “stare lontano dall’immoralità è un dovere morale perché l’immoralità è come il letame. Si tratta con la pala. Non con il cucchiaino d’argento”, scrive Di Battista sulla sua pagina facebook. Un post in cui l’ex parlamentare prende spunto dall’arresto di Domenico Tallini, presidente del consiglio regionale della Calabria accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, ricorda le vicende giudiziarie di Marcello Dell’Utri, che ha scontato una condanna per lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020)vuole collaborare col governo? Alessandro Dinon è d’accordo. E lo scrive senza mezzi termini. Dopo che Luigi Di Maio ha sbarrato la porta della maggioranza ai berlusconiani, l’ex deputato del Movimento 5 stelle interviene su facebook sullo stesso tema. E usa parole nette: “è un dovere morale perché l’immoralità èil letame. Si tratta con la pala. Non con il cucchiaino d’argento”, scrive Disulla sua pagina facebook. Un post in cui l’ex parlamentare prende spunto dall’arresto di Domenico Tallini, presidente del consiglio regionale della Calabria accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, ricorda le vicende giudiziarie di Marcello Dell’Utri, che ha scontato una condanna per lo ...

