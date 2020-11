Dermatologia | formazione online dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 20 novembre 2020) Gestione delle cronicità durante l’emergenza da Covid19-Sars2: laII di Napoli su best practices della telemedicina e sistema hub&spoke Protesa verso i bisogni dei più fragili, lafedericiana, guidata dalla professoressa Gabriella Fabbrocini (foto) lancia una doppia offensiva alle difficoltà frapposte dall’emergenza sanitaria in corso all’accessibilità (dal triage al follow up) alle cure e, in particolare, alla gestione delle cronicità. “Ci troviamo a vivere la più drammatica delle esperienze collettive” spiega il direttore delladella AOUII Gabriella Fabbrocini. “In gioco – continua – è la salute delle persone, in particolare di quelle più fragili. ...