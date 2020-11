Demon's Souls per PS5: risolto il mistero della porta sbarrata (Di venerdì 20 novembre 2020) Il più grande mistero di Demon's Souls per PS5, la porta segreta chiusa a chiave, è stato risolto. La porta è stata aperta da Distortion2, un giocatore che in precedenza era quasi riuscito a farsi strada, e c'è una bella ricompensa dall'altra parte. La chiave della porta, a quanto pare, è detenuta da Sparkly the Crow, che può essere trovato al Santuario della Tempesta. Per ottenerla, bisognerà offrire Ceramic Coins, un oggetto molto raro. Sembra che siano necessarie tra le 25 e le 30 Ceramic Coins. Distortion2 ne ha scambiate 30, ma è possibile che ne bastino anche meno. Come previsto, gli oggetti dall'altra parte della porta sono molto interessanti ma non cambiano completamente il gioco. Superato ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) Il più grandedi'sper PS5, lasegreta chiusa a chiave, è stato. Laè stata aperta da Distortion2, un giocatore che in precedenza era quasi riuscito a farsi strada, e c'è una bella ricompensa dall'altra parte. La chiave, a quanto pare, è detenuta da Sparkly the Crow, che può essere trovato al SantuarioTempesta. Per ottenerla, bisognerà offrire Ceramic Coins, un oggetto molto raro. Sembra che siano necessarie tra le 25 e le 30 Ceramic Coins. Distortion2 ne ha scambiate 30, ma è possibile che ne bastino anche meno. Come previsto, gli oggetti dall'altra partesono molto interessanti ma non cambiano completamente il gioco. Superato ...

