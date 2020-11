Deficit di alfa 1-antitripsina: servizio insegna l’autoinfusione (Di venerdì 20 novembre 2020) Deficit di alfa 1-antitripsina: nasce il servizio “RESPIRA@HOME” di CSL Behring per insegnare ai pazienti l’autoinfusione della terapia I numeri in aumento della pandemia da Covid 19 preoccupano tutti ma rappresentano un problema ancora più concreto per i pazienti fragili e affetti da malattie congenite o croniche. In particolare, quelli con malattie rare, che devono… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 20 novembre 2020)di1-: nasce il“RESPIRA@HOME” di CSL Behring perre ai pazientidella terapia I numeri in aumento della pandemia da Covid 19 preoccupano tutti ma rappresentano un problema ancora più concreto per i pazienti fragili e affetti da malattie congenite o croniche. In particolare, quelli con malattie rare, che devono… L'articolo Corriere Nazionale.

Alfa-mannosidosi: con diagnosi precoce e terapia migliora la qualità di vita

“L'alfa-mannosidosi è una malattia ereditaria da deposito lisosomiale, caratterizzata da immunodeficienza, anomalie facciali e scheletriche, deficit uditivo e cognitivo. Si presenta in circa un ...