Decreto Ristori ter stasera in cdm: 1,4 miliardi per gli aiuti alle attività che cambiano fascia. Verso rinvio allargato delle scadenze fiscali (Di venerdì 20 novembre 2020) Arriverà questa sera sul tavolo del Consiglio dei ministri, slittato rispetto agli annunci di giovedì, l’annunciato Decreto Ristori ter da 1,4 miliardi. Risorse ricavate da stanziamenti ancora inutilizzati, che come anticipato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri andranno a incrementare “il fondo (ora solo 400 milioni, ndr) che consente di venire incontro alle Regioni che cambiano di fascia“. Ma il puzzle degli interventi per sostenere le attività danneggiate dalle nuove restrizioni non è ancora completo. Il cdm approverà anche la richiesta al Parlamento di approvare la prossima settimana un nuovo scostamento di bilancio da 7-10 miliardi con cui finanziare un Ristori quater che dovrebbe focalizzarsi sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Arriverà questa sera sul tavolo del Consiglio dei ministri, slittato rispetto agli annunci di giovedì, l’annunciatoter da 1,4. Risorse ricavate da stanziamenti ancora inutilizzati, che come anticipato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri andranno a incrementare “il fondo (ora solo 400 milioni, ndr) che consente di venire incontroRegioni chedi“. Ma il puzzle degli interventi per sostenere ledanneggiate dnuove restrizioni non è ancora completo. Il cdm approverà anche la richiesta al Parlamento di approvare la prossima settimana un nuovo scostamento di bilancio da 7-10con cui finanziare unquater che dovrebbe focalizzarsi sul ...

matteosalvinimi : La Lega ha presentato emendamenti, con relative coperture in aggiunta a quelle già previste, al “Decreto Ristori” p… - LegaSalvini : LA LOMBARDIA CORRE IN AUTO DELLE IMPRESE ABBANDONATE DA CONTE. Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni di… - LegaSalvini : ++ LA LOMBARDIA IN AIUTO DELLE IMPRESE ABBANDONATE DA #CONTE ++ Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni d… - clikservernet : Decreto Ristori ter stasera in cdm: 1,4 miliardi per gli aiuti alle attività che cambiano fascia. Verso rinvio alla… - Noovyis : (Decreto Ristori ter stasera in cdm: 1,4 miliardi per gli aiuti alle attività che cambiano fascia. Verso rinvio all… -