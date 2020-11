Decreto ristori ter: slitta a stasera il Consiglio dei ministri (Di venerdì 20 novembre 2020) Le nuove risorse per i ristori delle attività chiuse nelle zone rosse e arancioni, derivano da fondi stanziati e non spesi durante l'anno Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 novembre 2020) Le nuove risorse per idelle attività chiuse nelle zone rosse e arancioni, derivano da fondi stanziati e non spesi durante l'anno

matteosalvinimi : La Lega ha presentato emendamenti, con relative coperture in aggiunta a quelle già previste, al “Decreto Ristori” p… - LegaSalvini : LA LOMBARDIA CORRE IN AUTO DELLE IMPRESE ABBANDONATE DA CONTE. Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni di… - LegaSalvini : ++ LA LOMBARDIA IN AIUTO DELLE IMPRESE ABBANDONATE DA #CONTE ++ Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni d… - FirenzePost : Decreto ristori ter: slitta a stasera il Consiglio dei ministri - francescafilip7 : Ma io non lo so.... Siamo al 20 novembre e ancora niente per presentare domande bonus decreto ristori con scadenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto ristori Sette miliardi di aiuti e un terzo decreto Ristori. In arrivo anche un quarto L'HuffPost "B&b, niente ristori. Così moriamo"

Nel Decreto Ristori sono contemplate attività come B&B, case vacanze e affittacamere purché fornite di partita iva. E siccome nella stragrande maggioranza dei casi, queste strutture la partita iva non ...

Piazzapulita, Borghi contro Gualtieri: "Sapete cos'ha detto in Parlamento? Ministro incompetente in economia"

Ce ne sono voluti 100, abbiamo un ministro che sbaglia di un fattore 30 le sue valutazioni. E ora sta risbagliando: si è presentato con il decreto Ristori con una cifra ridicola, e ora serviranno un ...

Nel Decreto Ristori sono contemplate attività come B&B, case vacanze e affittacamere purché fornite di partita iva. E siccome nella stragrande maggioranza dei casi, queste strutture la partita iva non ...Ce ne sono voluti 100, abbiamo un ministro che sbaglia di un fattore 30 le sue valutazioni. E ora sta risbagliando: si è presentato con il decreto Ristori con una cifra ridicola, e ora serviranno un ...