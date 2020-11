Decreto Ristori, i cattolici dell’Ucid chiedono più fondi alle imprese. Pedrizzi: “Aiutare tutti” (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel giorno del previsto approdo in Consiglio dei ministri del Decreto Ristori Ter, che stasera dovrebbe stanziare 1,4 miliardi di euro per le imprese colpite dalla crisi Covid, l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti lancia un appello al governo Conte e gli ricorda il documento sulla “ripartenza” elaborato dal Cts Ucid e inviatogli nel corso degli Stati Generali del giugno scorso. Imprenditori cattolici sul Decreto Ristori Ter “Noi come imprenditori cattolici – spiega il presidente del Cts Ucid Riccardo Pedrizzi – in un momento complesso come questo, vogliamo essere sempre più una testimonianza che si può coniugare profitto ed eticità, e che si può fare del bene ed avere risultati positivi. Obiettivo dell’impresa non deve essere solo un mero ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel giorno del previsto approdo in Consiglio dei ministri delTer, che stasera dovrebbe stanziare 1,4 miliardi di euro per lecolpite dalla crisi Covid, l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti lancia un appello al governo Conte e gli ricorda il documento sulla “ripartenza” elaborato dal Cts Ucid e inviatogli nel corso degli Stati Generali del giugno scorso. ImprenditorisulTer “Noi come imprenditori– spiega il presidente del Cts Ucid Riccardo– in un momento complesso come questo, vogliamo essere sempre più una testimonianza che si può coniugare profitto ed eticità, e che si può fare del bene ed avere risultati positivi. Obiettivo dell’impresa non deve essere solo un mero ...

