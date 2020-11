De Sciglio: «Voglio ritrovare la Nazionale e giocare l’Europeo» (Di venerdì 20 novembre 2020) Mattia De Sciglio parla della sua esperienza al Lione e della scelta fatta nell’ultimo mercato per non perdere il treno Nazionale Mattia De Sciglio ha parlato in conferenza stampa della sua scelta di andare al Lione. Ecco le parole dell’ex terzino di Milan e Juventus con l’obiettivo Europeo con la Nazionale. LIONE – «Mi sono integrato molto bene con la squadra e con lo staff. Sono molto contento di essere qui. Spero di giocare più della scorsa stagione e magari giocare l’Europeo». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Mattia Deparla della sua esperienza al Lione e della scelta fatta nell’ultimo mercato per non perdere il trenoMattia Deha parlato in conferenza stampa della sua scelta di andare al Lione. Ecco le parole dell’ex terzino di Milan e Juventus con l’obiettivo Europeo con la. LIONE – «Mi sono integrato molto bene con la squadra e con lo staff. Sono molto contento di essere qui. Spero dipiù della scorsa stagione e magari». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

