De Luca scatenato contro De Magistris: "Un imbecille che litiga da solo" (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il governatore campano, Vincenzo De Luca si scatena contro il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, definendolo: "Un imbecille che litiga da solo". "Qui in Campania nessuno sta litigando – chiarisce Governatore nella consueta diretta del Venerdì – la Regione è concentrata sul lavoro". "A Napoli – tuona De Luca – c'è un imbecille che litiga da solo o cerca di fare sciacallaggio e aggressione per farsi pubblicità, per nascondere la sua nullità amministrativa e il fatto che non ha mosso un dito in un anno per dare una mano a contrastare il contagio. Uno solo litiga, gli altri sono al lavoro". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

