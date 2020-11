De Luca: “In Campania più che la zona rossa abbiamo la zona rosè” (Di venerdì 20 novembre 2020) “La curva discende, il governo non c’entra ma è merito delle misure prese da noi nelle scorse settimane. Hanno istituito la zona rossa, ma a parte qualche chiusura di negozi, qualcuno in Italia può dire seriamente che qui abbiamo la zona rossa? Diciamo che in Campania abbiamo istituito la zona rosè, fiorin fiorello l’amore è bello vicino a te”. Così Vincenzo De Luca ha commentato le restrizioni anticovid in vigore in Campania ormai da una settimana. Secondo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto di consueto in una diretta Facebook, mancano i controlli, ed è tutto poco serio: “Il primo presupposto per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) “La curva discende, il governo non c’entra ma è merito delle misure prese da noi nelle scorse settimane. Hanno istituito la, ma a parte qualche chiusura di negozi, qualcuno in Italia può dire seriamente che quila? Diciamo che inistituito larosè, fiorin fiorello l’amore è bello vicino a te”. Così Vincenzo Deha commentato le restrizioni anticovid in vigore inormai da una settimana. Secondo il presidente della RegioneVincenzo De, intervenuto di consueto in una diretta Facebook, mancano i controlli, ed è tutto poco serio: “Il primo presupposto per ...

