De Luca e l'ironia sulla zona rossa: "La Campania non è rossa ma zona rosè, zona fiorin fiorello" (Di venerdì 20 novembre 2020) Non sono mancate battute e ironie durante la diretta di oggi del presidente della Campania Vincenzo De Luca. Il governatore oggi ha ironizzato sulla zona rossa in Campania dicendo: "E' rosée, molto virtuale. Abbiamo noi il dovere di essere responsabili e attenti più che in tutte le altre regioni d'Italia".

