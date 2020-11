De Luca: “Campania zona “rosée”. Scuole riapriranno solo in sicurezza” (VIDEO) (Di venerdì 20 novembre 2020) De Luca preannuncia che le Scuole dell’infanzia e le prime elementari della Campania resteranno chiuse anche dopo il 24 novembre. E attacca de Magistris: “Un imbecille che litiga da solo”. Nel consueto punto del venerdì su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parla dell’emergenza Covid 19, partendo dalle polemiche degli ultimi giorni con un duro attacco tra le righe al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: “Vorrei puntualizzare due cose rispetto ad alcune espressioni che ho sentito nelle trasmissioni tv. La prima è “non litigate”, la seconda è “dobbiamo avere collaborazione col Governo”. Vorrei -tuona il governatore- che fosse chiaro che in Campania nessuno sta litigando: la Regione è concentrata sul lavoro, e c’è solo a Napoli un imbecille che litiga da solo, o ... Leggi su 2anews (Di venerdì 20 novembre 2020) Depreannuncia che ledell’infanzia e le prime elementari della Campania resteranno chiuse anche dopo il 24 novembre. E attacca de Magistris: “Un imbecille che litiga da”. Nel consueto punto del venerdì su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De, parla dell’emergenza Covid 19, partendo dalle polemiche degli ultimi giorni con un duro attacco tra le righe al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: “Vorrei puntualizzare due cose rispetto ad alcune espressioni che ho sentito nelle trasmissioni tv. La prima è “non litigate”, la seconda è “dobbiamo avere collaborazione col Governo”. Vorrei -tuona il governatore- che fosse chiaro che in Campania nessuno sta litigando: la Regione è concentrata sul lavoro, e c’èa Napoli un imbecille che litiga da, o ...

