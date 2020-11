De Lise (commercialisti): necessaria una reale semplificazione del fisco (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Serve una semplificazione reale del fisco per i contribuenti e i professionisti che ogni giorno li assistono, altrimenti il sistema andrà al collasso. Ad affermalo Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, che punta il dito contro la mancata semplificazione delle norme durante i mesi di emergenza. “Siamo in piena pandemia e il diktat sbandierato è sempre lo stesso: semplificare. Eppure, in questi ultimi mesi non c’è stato un solo passaggio che abbia semplificato la vita ai professionisti e ai contribuenti – ha affermato De Lise – Forse il governo sta facendo una lotta alla semplificazione, più che per la semplificazione“. Secondo De Lise, tutte ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Serve unadelper i contribuenti e i professionisti che ogni giorno li assistono, altrimenti il sistema andrà al collasso. Ad affermalo Matteo De, presidente dell’Unione nazionale giovani dottoried esperti contabili, che punta il dito contro la mancatadelle norme durante i mesi di emergenza. “Siamo in piena pandemia e il diktat sbandierato è sempre lo stesso: semplificare. Eppure, in questi ultimi mesi non c’è stato un solo passaggio che abbia semplificato la vita ai professionisti e ai contribuenti – ha affermato De– Forse il governo sta facendo una lotta alla, più che per la“. Secondo De, tutte ...

