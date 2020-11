Daydreamer: da dicembre e gennaio nuovo cambio di programmazione (Di venerdì 20 novembre 2020) Daydreamer: nuovo cambio di programmazione in vista. Lo vedremo pochi giorni prima di Natale e a gennaio. A quanto pare le telespettatrici hanno appreso con gioia la decisione di Mediaset. Daydreamer al posto di “Pomeriggio 5” Da lunedì 21 dicembre, “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso andrà in vacanza. Perciò dalle 17.20 su Canale 5 sarà trasmessa l’amatissima soap con Can Yaman e Demet Ozdemir, rallegrando queste Feste che notoriamente si preannunciano sottotono per il Coronavirus e il conseguente lockdown. In qualche modo la storia di Can e Sanem continuerà a farci sentire trasportati in un bellissimo Paese come la Turchia in cui è ambientata. Daydreamer al posto de “Il Segreto” La storia di Donna Francisca e degli altri personaggi de “El Secreto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 20 novembre 2020)diin vista. Lo vedremo pochi giorni prima di Natale e a. A quanto pare le telespettatrici hanno appreso con gioia la decisione di Mediaset.al posto di “Pomeriggio 5” Da lunedì 21, “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso andrà in vacanza. Perciò dalle 17.20 su Canale 5 sarà trasmessa l’amatissima soap con Can Yaman e Demet Ozdemir, rallegrando queste Feste che notoriamente si preannunciano sottotono per il Coronavirus e il conseguente lockdown. In qualche modo la storia di Can e Sanem continuerà a farci sentire trasportati in un bellissimo Paese come la Turchia in cui è ambientata.al posto de “Il Segreto” La storia di Donna Francisca e degli altri personaggi de “El Secreto ...

