Dall’Argentina | niente Inter Miami per Higuain E’ positivo al Covid-19

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 20 novembre 2020) Arrivano brutte notizie in casa. Infatti, come raccolto da TyC Sport, Gonzaloinsieme a suo fratello Federico e González Pirez sono risultati positivi al test del-19. Il club di Beckham non ha ancora ufficializzato nulla ma anche i media statunitensi parlano di contagi nel club della Florida. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.