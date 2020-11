Dal M5S Morra parole disgustose sul cancro della Santelli. Le reazioni: «Indegno», «Vattene, deficiente» (Di venerdì 20 novembre 2020) parole vergognose, frasi inaccettabili. Il grillino Nicola Morra ha dato il peggio di sé sul tumore che ha portato alla morte di Jole Santelli. «Sarò politicamente scorretto. Era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c’era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia. Ognuno dev’essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso». In sostanza, ha votato una governatrice malata di cancro? Ne paghi le conseguenze. Meloni e Salvini: «Morra Indegno» Immediatamente esplode la rabbia. «Questo signore, oltre che essere un parlamentare ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020)vergognose, frasi inaccettabili. Il grillino Nicolaha dato il peggio di sé sul tumore che ha portato alla morte di Jole. «Sarò politicamente scorretto. Era noto a tutti che la presidenteCalabriafosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole, politicamente c’era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia. Ognuno dev’essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso». In sostanza, ha votato una governatrice malata di? Ne paghi le conseguenze. Meloni e Salvini: «» Immediatamente esplode la rabbia. «Questo signore, oltre che essere un parlamentare ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal M5S L'assurda proposta del M5s sulla requisizione degli immobili ilGiornale.it La Calabria è senza pace Arrestato il re del voto

Ai domiciliari il presidente del Consiglio regionale Tallini (Forza Italia). La procura: "Aiutò una cosca a espandere gli affari nel ramo della sanità" ...

Pomigliano, primo consiglio comunale del patto Pd-M5S: è caos. Parlano Del Mastro e Morra

Ieri la maggioranza del laboratorio M5S-Pd si è divisa proprio nel primo consiglio comunale della nuova era Del Mastro. I consiglieri neoeletti di Pd, Pomigliano 2020 e Nuove Generazioni hanno infatti ...

