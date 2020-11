Dal caffè scientifico con gli studenti alle lezioni a distanza, lo sfogo del prof: «La Dad è il veleno non la medicina» – L’intervista (Di venerdì 20 novembre 2020) Il professor Niccolò Argentieri è uno che nella scuola ci crede ancora. Insegnante di matematica e fisica al Liceo scientifico Virgilio di Roma, è il fondatore del “caffè scientifico”. Una realtà viva di incontro e scambio culturale che, fuori dal classico orario scolastico, dà la possibilità a ragazzi e studenti di sedersi davanti a un vero caffè e condividere la bellezza della cultura spiegata con entusiasmo. Nessun voto in più da ottenere, nessun credito scolastico promesso, semplicemente la voglia, nata in maniera sorprendente anche nei ragazzi, di provare a vincere la sfida con i più grandi pensatori di tutti i tempi. La realtà del prof. Argentieri è una di quelle più penalizzate dalle ultime misure anti Covid, che hanno impedito agli istituti ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilessor Niccolò Argentieri è uno che nella scuola ci crede ancora. Insegnante di matematica e fisica al LiceoVirgilio di Roma, è il fondatore del “”. Una realtà viva di incontro e scambio culturale che, fuori dal classico orario scolastico, dà la possibilità a ragazzi edi sedersi davanti a un veroe condividere la bellezza della cultura spiegata con entusiasmo. Nessun voto in più da ottenere, nessun credito scolastico promesso, semplicemente la voglia, nata in maniera sorprendente anche nei ragazzi, di provare a vincere la sfida con i più grandi pensatori di tutti i tempi. La realtà del. Argentieri è una di quelle più penalizzate dultime misure anti Covid, che hanno impedito agli istituti ...

Giovann36202660 : RT @Croce41522542: #cèUnSolo un caffè con tanto amore e un buongiorno che viene dal ? - UnimondoOrg : Dal caffè al #tampone #solidale e #sospeso, la #solidarietà di #Napoli. La necessità di uno screening di massa per… - federic94499513 : RT @danabi_b: Un nuovo giorno per vivere chi siamo Esplorare le nostre passioni Regalare sorrisi piccoli gesti Esserci per chi ci dona il… - mayafoxqua_m : RT @danabi_b: Un nuovo giorno per vivere chi siamo Esplorare le nostre passioni Regalare sorrisi piccoli gesti Esserci per chi ci dona il… - danabi_b : Un nuovo giorno per vivere chi siamo Esplorare le nostre passioni Regalare sorrisi piccoli gesti Esserci per chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal caffè La nuova idea Green di caffè Borbone: bicchieri compostabili e palette in legno di betulla biodegradabiliper un'esperienza sempre più ecosostenibile Fortune Italia