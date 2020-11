Dal 2021 a Milano vietato fumare anche all’aperto

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il Consiglio comunale diha approvato il Regolamento per la qualità dell’aria che, tra le altre cose, introduce in città dal 1° gennaioil divieto ditranne che in luoghi isolati. Dalle fermate dei mezzi pubblici ai parchi, fino ai cimiteri e alle strutture sportive, come gli stadi, sarà proibitonel raggio di 10 metri da altre persone. Dal 1° gennaio 2025 il divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche. “È un provvedimento che ha un duplice significato perché aiuta a ridurre il Pm10”, le particelle inquinanti che sono più nocive per i polmoni, “ma faun’operazione di prevenzione della salute”, ha spiegato Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune in commissione consiliare riunita online. “Pensiamo ...