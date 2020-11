Dal 1 al 31 dicembre il bonus cashback 2020, un altro aiuto per il Natale (Di venerdì 20 novembre 2020) Il bonus cashback 2020 potrebbe partire già da questo dicembre per aiutare a far rifiatare i tanti italiani in difficoltà in occasione del prossimo Natale. Come riportato dal portale ‘metropolitano.it‘, vi ricordiamo che l’incentivo prevede il rimborso del 10% delle spese sostenute all’interno di rivenditori fisici ed attraverso le strumentazioni tracciabili, vale a dire carte di credito o bancomat. Il rimborso massimo potrà essere pari a 300 euro l’anno. Un altro requisito da rispettare sarà effettuare, nel periodo semestrale di riferimento, almeno 50 pagamenti, di qualsiasi importo. Un primo rimborso per quanto riguarda l’indennizzo arriverà a giugno 2021, mentre il secondo a dicembre dello stesso anno, direttamente sul proprio conto corrente (i miliardi stanziati ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilpotrebbe partire già da questoper aiutare a far rifiatare i tanti italiani in difficoltà in occasione del prossimo. Come riportato dal portale ‘metropolitano.it‘, vi ricordiamo che l’incentivo prevede il rimborso del 10% delle spese sostenute all’interno di rivenditori fisici ed attraverso le strumentazioni tracciabili, vale a dire carte di credito o bancomat. Il rimborso massimo potrà essere pari a 300 euro l’anno. Unrequisito da rispettare sarà effettuare, nel periodo semestrale di riferimento, almeno 50 pagamenti, di qualsiasi importo. Un primo rimborso per quanto riguarda l’indennizzo arriverà a giugno 2021, mentre il secondo adello stesso anno, direttamente sul proprio conto corrente (i miliardi stanziati ...

