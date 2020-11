Dai tamponi al ‘San Pio’ altri 49 positivi: 45 sono sanniti (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera San Pio comunica di aver processato in data odierna nr. 316 tamponi, dei quali nr. 70 risultati positivi. Dei settanta positivi, nr. 49 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 45 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 4 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 21 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera San Pio comunica di aver processato in data odierna nr. 316, dei quali nr. 70 risultati. Dei settanta, nr. 49 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 45 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 4 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli21 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

