Da Wonder Woman 1984 a Pinocchio, tutti i film che debutteranno in streaming (Di venerdì 20 novembre 2020) Mentre il settore cinematografico, stremato dal coronavirus, ripensa ai modelli di distribuzione, per il momento accelera sullo streaming. Qui un veloce recap delle soluzioni sperimentate fino a ora: Tenet ha debuttato al cinema, nonostante la chiusura della maggior parte degli esercenti americani abbia intaccato gli incassi; Mulan e Le streghe hanno scelto di rivolgersi direttamente a Disney+ e (negli Stati Uniti) a Hbo Max. Adesso un altro titolo importante come Wonder Woman 1984 tenta una terza via di mediazione. La seconda pellicola dedicata alla supereroina, diretta da Patty Jenkins e interpretata da Gal Gadot, manterrà la data di uscita americana prevista per il 25 dicembre ma sarà diffusa in due modalità: nelle sale (che negli Usa attualmente sono aperte al 50%) e in contemporanea in streaming ... Leggi su wired (Di venerdì 20 novembre 2020) Mentre il settore cinematografico, stremato dal coronavirus, ripensa ai modelli di distribuzione, per il momento accelera sullo. Qui un veloce recap delle soluzioni sperimentate fino a ora: Tenet ha debuttato al cinema, nonostante la chiusura della maggior parte degli esercenti americani abbia intaccato gli incassi; Mulan e Le streghe hanno scelto di rivolgersi direttamente a Disney+ e (negli Stati Uniti) a Hbo Max. Adesso un altro titolo importante cometenta una terza via di mediazione. La seconda pellicola dedicata alla supereroina, diretta da Patty Jenkins e interpretata da Gal Gadot, manterrà la data di uscita americana prevista per il 25 dicembre ma sarà diffusa in due modalità: nelle sale (che negli Usa attualmente sono aperte al 50%) e in contemporanea in...

djinthepast : @just4friends83 Direi che c'e' una nota somiglianza con Wonder Woman :D in versione Nana' XD - mondoturf : ?? MARIE VÉLON nuova star del galoppo francese @VelonMarie ?? Superato il record di @MickaelleMichel News qui ?? - GiannaDavide : Wonder Woman 1984, novità - TamaraZanoni : @AngelsOfLove12 Buongiorno Wonder Woman!!! ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984 – Un nuovo spot internazionale con scene inedite -