Da Skam Italia alle librerie | Beatrice Bruschi racconta le emozioni universali e i pregiudizi sui giovani

(Foto: Luigi Lista)Abbiamo imparato ad amarla per il ruolo di Sana Allagui nel teen drama di successo Skam Italia. Beatrice Bruschi, attrice 24enne, deve molto alla parte di questa ragazza Italiana di fede islamica su cui si è concentrata la quarta stagione. Soprattutto perché le ha insegnato a guardare il mondo in modo diverso. Il suo sguardo nuovo ha trovato posto in Nessuna differenza, il primo libro di Beatrice edito da Harper Collins, in cui lei parte dagli studi dello psicologo americano Paul Ekman sulle emozioni (ma anche dalla serie Lie to me) per esplorare la paura, la rabbia, il disgusto e la felicità attraverso episodi della sua giovane ma intensa esistenza. Il messaggio più forte: sono proprio queste emozioni universali a ...

