Da oggi tamponi di massa in Alto Adige, code lunghissime a Bolzano. L'esperto: «Così azzeriamo i contagi per dicembre»

È partito con code lunghissime lo screening di massa in Alto Adige che fino a domenica punta a fare il tampone sul Coronavirus per 350 mila persone, circa il 70% della popolazione. Il piano voluto dal presidente della provincia autonoma, Arno Kompatscher prevede tamponi gratuiti con partecipazione volontaria e si svilupperà per i prossimi tre giorni. Nonostante però fossero state previste delle «finestre temporali» per i test, con i volontari organizzati in base alle vie e al numero civico, i primi assembramenti si sono già visti a Bolzano, dove poco dopo le 8 l'attesa ha inevitabilmente portato in fila decine di persone.

La speranza degli esperti Altoatesini era di assistere a una larga partecipazione.

