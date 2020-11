Da Caracalla all' Esquilino | le nuove preferenziali

(Di venerdì 20 novembre 2020) Continua la pianificazione die messa in protezione delle corsie esistenti per aumentare la frequenza dei bus in città. La Giunta capitolina ha approvato progetti, dal valore di ...

Roma_Amore_Mio : ALTRA INCREDIBILE IMMAGINE VERSO LE TERME DI CARACALLA ALL'ALTEZZA DI VIA DEI CERCHI-CIRCO MASSIMO -

Leggo.it

Continua la pianificazione di nuove preferenziali e messa in protezione delle corsie esistenti per aumentare la frequenza dei bus in città. La Giunta capitolina ha approvato progetti, dal valore di ol ...