‘Da Bologna a Stalino’: il film inedito di un viaggio in treno attraverso la guerra (Di venerdì 20 novembre 2020) BOLOGNA: Un filmato inedito in 9,5mm sulla spedizione in Russia, un convoglio che parte da Bologna il 9 giugno del 1942 e attraversa tutta l’Europa: gli scenari dell’invasione, i luoghi che il convoglio attraversa, portano i segni della distruzione, ma quello scenario di guerra è ritratto anche e soprattutto nei volti e negli sguardi di soldati, prigionieri e deportati finiti sotto l’occhio della cinepresa. Sarà trasmesso sabato 21 novembre alle 18 (online su piattaforma MyMovies) “Da Bologna a Stalino”, pellicola proveniente dal Fondo Fratelli Chierici e conservata da Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna: una proiezione che rientra nel programma di Archivio Aperto, la manifestazione che Home Movies dedica ogni anno alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio cinematografico privato e sperimentale. L’AUTORE È UN SOLDATO DEL GENIO FOTOGRAFI Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) BOLOGNA: Un filmato inedito in 9,5mm sulla spedizione in Russia, un convoglio che parte da Bologna il 9 giugno del 1942 e attraversa tutta l’Europa: gli scenari dell’invasione, i luoghi che il convoglio attraversa, portano i segni della distruzione, ma quello scenario di guerra è ritratto anche e soprattutto nei volti e negli sguardi di soldati, prigionieri e deportati finiti sotto l’occhio della cinepresa. Sarà trasmesso sabato 21 novembre alle 18 (online su piattaforma MyMovies) “Da Bologna a Stalino”, pellicola proveniente dal Fondo Fratelli Chierici e conservata da Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna: una proiezione che rientra nel programma di Archivio Aperto, la manifestazione che Home Movies dedica ogni anno alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio cinematografico privato e sperimentale. L’AUTORE È UN SOLDATO DEL GENIO FOTOGRAFI

sbonaccini : Infrastrutture, a Bologna parte il PEOPLE MOVER: collegamento veloce Stazione Centrale -Aeroporto in 7 minuti. Da… - macho_morandi : @SsantiagoF13 @Pirichello @King_Paolo Sincero? Non lo so ognuno da la sua versione. Ma io ai modenesi dico che è di… - BAMstracult : RT @FondazioneIU: ??E TU HAI VOTATO PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2020?? ?? Fino al 5 dicembre è aperto il voto dei progetti e delle priorit… - clouds_623 : @summerofciuccio @myrtamerlino Mah! L'ultimo trasporto, no covid da ospedale a domicilio 35 euro. Bologna. E quando… - Nicolet97960931 : @cancano00 @canyamanindia Buona serata ciao Nicoletta da Bologna ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Da Bologna SNAI – Serie A: Napoli-Milan, tradizione «X»Dieci anni dopo ancora Ibra: gol a 2,50 Fortune Italia